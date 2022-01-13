Автобусный маршрут «Назрань-Дачное» продлен до села Куртат Пригородного района

С такой просьбой 27 декабря прошлого года на личном приеме граждан к Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову обратился житель Куртата Магомед Матиев.

По поручение руководителя субъекта, министерством промышленности и цифрового развития республики был направлен запрос в администрацию указанного населенного пункта. После положительного совместного рассмотрения, перевозчиком были внесены корректировки в график следования и конечную остановку маршрутного автобуса.

По информации ведомства, новое сообщение будет открыто уже в пятницу, 14 января, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.