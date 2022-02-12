Автобусы в Ингушетии оснастят системой ГЛОНАСС

На встрече были рассмотрены обращения жителей региона и Пригородного района, которые жалуются на долгое ожидание маршрутных автобусов.

Как отметил Дорджиев, транспортные средства, следующие из Пригородного района, будут оснащены государственной информационной системой «ГЛОНАСС», которая обеспечит контроль над работой перевозчиков. Будут обновлены и доведены до населения графики маршрутов. Также в ближайшее время система будет внедрена на все автобусы и «Газели» республики, включая и частных перевозчиков.

По словам министра, эта программа значительно повышает эффективность владения автопарком как собственного, так и арендованного, обеспечивая полный контроль.

«Тем самым, мы наладим систему общественного транспорта, улучшим качество обслуживания — людям станет гораздо удобнее менять маршруты, делать пересадки. Но самое главное — мы сможем наблюдать за водителями, планировать их работу, повысить дисциплину вождения, также сможем контролировать расходы на транспорт и прочее», — подчеркнул глава ведомства.

Евлоев поручил министру взять на личный контроль данный вопрос, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Информационная система мониторинга «ГЛОНАСС» помогает отслеживать местоположение транспортного средства, снизить вероятность ДТП по вине водителя, исключать нецелевые поездки.