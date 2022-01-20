Автодор Сунженского района Ингушетии накажут за нарушение прав работников

«Установлено, что заявитель, занимавший должность инженера, переведен на должность инженера по технике безопасности в качестве дисциплинарного наказания по причине ненадлежащего исполнения обязанностей в должности инженера, то есть к работнику в нарушение ч. 5 ст. 189 и ч. 2 ст. 192 Трудового кодекса России применено дисциплинарное взыскание. Более того, в январе 2021 года ООО «Автодор» по инициативе работодателя в нарушение закона уменьшены оклады всем работникам. Вместе с тем, заработная плата работникам выплачивается лишь один раз в месяц. Конкретная дата выплаты заработной платы в ООО «Автодор» не установлена», — говорится в сообщении.

Прокуратурой района в связи с выявленными нарушениями трудового законодательства внесено представление об их устранении, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении ООО «Автодор» и его генерального директора прокуратурой района возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27 и по ч. 6 ст. 5.27 КоАП России (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового правах), по результата рассмотрения которых назначены штрафы на общую сумму 15 тыс. рублей.