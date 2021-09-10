Автолюбитель из Ингушетии отработал 200 часов обязательных работ за вождение без прав

Нарушитель, ежедневно трудясь в качестве разнорабочего, отбыл наказание в полном объеме. Мужчина, ранее лишенный водительских прав за вождение в нетрезвом виде, был повторно задержан сотрудниками ГИБДД.

В текущем году судебными приставами-исполнителями подразделений Управления ФССП России по Ингушетии, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ведомства, фактическим исполнением окончено 85 исполнительных производств. В большинстве случаев судом к отбыванию обязательных работ привлекаются лица, которые садятся за руль автомобиля, будучи лишёнными водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Нарушители отбывают данный вид административного наказания, занимаясь благоустройством, уборкой и очисткой улиц, озеленением и другими общественно полезными работами.

Исполняется этот вид административного наказания в организациях и учреждениях, перечень которых устанавливается по согласованию с органами местного самоуправления в каждом субъекте Российской Федерации.