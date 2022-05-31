Автомобиль сорвался в обрыв в горах Ингушетии, есть погибшие и пострадавший

«В 01:15 мск в дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что по автодороге «Джейрах-Алкун» произошло ДТП. По прибытии на место происшествия спасатели установили, что водитель автомобиля, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в обрыв», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП пострадали три человека, из них двое погибли. Третьему пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются.