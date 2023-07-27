Автомобиль Volkswagen изъяли судебные приставы Ингушетии у должника

Отмечается, что исковое заявление по гражданскому делу о нарушении договора и неуплате аренды рассматривалось в Малгобекском городском суде, решением которого в 2022 году должника обязали выплатить 315 тыс. рублей в пользу лизинговой компании. Тот не предпринимал никаких мер для погашения задолженности.

В апреле текущего года судом по повторному иску вынесено постановление об истребовании иномарки и передаче заявителю.

Судебные приставы-исполнители Малгобекского районного отделения исполнили решение суда. По факту составлен акт приема-передачи имущества, указанного в исполнительном документе.