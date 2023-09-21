Автомобили с низкой посадкой выявляли госавтоинспекторы Ингушетии в Карабулаке

Выявлены многочисленные нарушения, в том числе — управление ТС при наличии неисправностей, отсутствие страховки, прав у водителей, а также регистрации автомобилей в установленном порядке.

Автовладельцам разъяснили, что вносимые ими изменения в конструкцию машины, негативно отражаются на безопасности, а также на качестве дорог и движения в целом.

«Занижать транспортное средство вовсе не стильно, некрасиво и незаконно. И об этом не стоит забывать. «Мода» считается правонарушением — это всегда угроза, как для тех, кто снаружи, так и для тех, кто внутри таких автомобилей», — отметили в ведомстве.

Там напомнили, что статьей 12.5 КоАП России за данное правонарушение предусмотрен штраф.