Рейд

Автомобили с низкой посадкой выявляли госавтоинспекторы Ингушетии в Карабулаке

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Госавтоинспекторы провели очередной рейд в Карабулаке, в ходе которого в отношение водителей «посаженных» автомобилей были составлены административные протоколы, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Выявлены многочисленные нарушения, в том числе — управление ТС при наличии неисправностей, отсутствие страховки, прав у водителей, а также регистрации автомобилей в установленном порядке.

Автовладельцам разъяснили, что вносимые ими изменения в конструкцию машины, негативно отражаются на безопасности, а также на качестве дорог и движения в целом.

«Занижать транспортное средство вовсе не стильно, некрасиво и незаконно. И об этом не стоит забывать. «Мода» считается правонарушением — это всегда угроза, как для тех, кто снаружи, так и для тех, кто внутри таких автомобилей», — отметили в ведомстве.

Там напомнили, что статьей 12.5 КоАП России за данное правонарушение предусмотрен штраф.

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