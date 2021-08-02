Автомобилисты и алиментщики Ингушетии накопили долгов на 260 млн рублей

При этом он подчеркнул, что данная статистика отражается и на республиканском бюджете.

По словам руководителя УФССП по республике, обстановка с каждым годом меняется только в худшую сторону, уровень взыскания штрафов относительно других регионов остается низким и требует принятия срочных мер.

«Несмотря на менталитет региона, есть должники, которые уклоняются от уплаты алиментов. Мы даже планируем привлечь духовенство к этому вопросу. Однако самое пагубное — это штрафы ГИБДД, так как начались всякого рода ухищрения, то есть бывают такие люди, у которых по 100 и более штрафов, при этом машину оформляют не на свои имена, а, к примеру, на самого старшего представителя семьи», — цитирует Шатина пресс-служба Главы и правительства региона.

Отмечается, что влияют на ситуацию и штрафстоянки для хранения задержанных транспортных средств, созданные по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Однако, как заметили представители городов Малгобека и Сунжи, а также Назрановского района, объекты не могут полноценно функционировать в связи с отсутствием эвакуаторов.

Евлоев отметил, что работа в данном направлении будет активизирована и поставлена на особый контроль. Вице-премьер дал ряд поручений, в том числе по увеличению рейдовых мероприятий и усилению принимаемых мер, включая наложение арестов на автотранспорт. Кроме того, в ближайшее время будет решен и вопрос, связанный с приобретением эвакуаторов.