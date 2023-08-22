Автопарк лесничества Ингушетии пополнился новыми внедорожниками

Сообщается, что за счет высокой проходимости техники лесничествам удастся эффективно бороться с незаконными рубками, вести работу по охране, защите и воспроизводству лесов и вовремя реагировать на лесные пожары.

«Новая техника значительно повысит эффективность работы ведомства как в ходе плановых рейдов, так и во время проверок соблюдения лесного законодательства в лесах региона», — подчеркнул руководитель экологического ведомства Саварбек Холохоев.