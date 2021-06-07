Автор «Путеводителя по горной Ингушетии и предгорьям» Тимур Агиров презентовал свою книгу

Издание посвящено уникальной природе Джейрахского района республики, который славится великолепным сочетанием горных ландшафтов: альпийских лугов, сосновых рощ, лиственных лесов, широких долин, глубоких ущелий и заснеженных вершин Главного Кавказского хребта. Здесь расположено свыше 2 тыс. средневековых памятников: монументальных жилых, оборонительных, ритуальных каменных сооружений.

Путеводитель предлагает рассказ о более чем 200 достопримечательностях горной Ингушетии, описывает все доступные к посещению башенные комплексы (включая еще не изученные), а также 16 уникальных ядрообразных мавзолеев, свыше 20 старинных храмов и святилищ.

В книге 416 страниц, тексты на русском и английском языках. Издание богато иллюстрировано, имеет свыше тысячи фотографий, большая часть которых ранее не публиковалась, а также содержит исторические фото ныне утраченных памятников архитектуры.

Благодаря трехмерным картам и фотосхемам читатель может легко ориентироваться на местности среди многообразия ингушской башенной архитектуры. Туристам предлагаются 12 вариантов маршрутов для самостоятельных путешествий. Любителям гор пригодятся схемы подъемов на горы Столовая, Цей-Лоам и Цорой-Лоам. Ценители пешего туризма смогут заранее оценить сложность и время маршрута до каждой достопримечательности по специальным графикам.

К изданию прилагается отдельная туристическая карта Джейрахского района, на которой отмечены все сохранившиеся боевые башни района, их состояние, родники, храмы, туристические тропы с расстояниями.

Тимур Агиров — путешественник, блогер, фотограф, заслуженный работник культуры республики. В течение семи лет осуществил более 100 экспедиций по горной Ингушетии, посетив все доступные башенные поселки. Работа над книгой заняла более пяти лет.