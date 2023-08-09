«АвтоВАЗ» планирует нанять рабочих из Ингушетии
Автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» намерена нанять рабочих из Ингушетии. Об этом сообщил гендиректор отечественной промышленности Максим Соколов, отметив, что набор персонала из региона уже начат.
«Мы понимаем, что «высасывать» персонал из окружающих предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, бессмысленно, потому что они же работают в основном на нас, на АвтоВАЗ, поэтому мы работаем с регионами. На следующей неделе к нам прилетает партия молодых ребят из Республики Ингушетия, работаем со странами ближнего, дальнего зарубежья», — сказал Максим Соколов.
О процессе найма рабочих из Ингушетии на российское автопромышленное предприятие рассказал первый вице-премьер правительства региона Олег Фурсов.
«В прошлом году, в рамках ярмарки вакансий, мы разместили список свободных рабочих мест в разных субъектах. В этом году мы пошли еще дальше, предприняли меры, чтобы представители АвтоВАЗа сами к нам приехали и рассказали о вакансиях и условиях труда. Более 32 соискателей проявили интерес, 10 из них прошли собеседование, собрали документы и выехали в Тольятти. Мы эту работу будем и в дальнейшем практиковать, потому что потребность в квалифицированных кадрах, действительно велика в крупных промышленно развитых регионах», — отметил Фурсов, добавив, что рабочие с низкой квалификацией имеют возможность добрать знания, пройдя обучение на предприятии или в профильном колледже.
То же самое подтвердил в ходе совещания и гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов.
«Мы восстановили целевой приём. Сейчас уже, в сентябре, по нашим совместным с Минобразования Самарской области программам более 500 молодых ребят будут приняты в систему СПО — среднего профессионального образования — и через год они придут уже к нам на наш завод», — заявил гендиректор.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя перспективную для республики ситуацию, отметил, что власти региона, в первую очередь, стараются для населения.
«Мы хотим дать им работу с достойными условиями, заработками и возможностями профессионального роста. «АвтоВАЗ» — это крупнейшее в России предприятие с большими перспективами. Здесь можно получить очень хороший опыт работы, который в дальнейшем может пригодиться и в Ингушетии. Нам остро не хватает рабочих технических специальностей, и спрос на них будет только расти. Хотелось бы, чтобы наши ребята не упускали представившуюся им возможность. Мы будем расширять список крупных предприятий, с которыми будем взаимодействовать для трудоустройства наших жителей», — сказал Махмуд-Али Калиматов.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что 25 августа 2023 года в Ингушетии ожидают большую делегацию из Минтруда Самарской области. Они будут встречаться с безработными и рассказывать о вакансиях, которые есть в регионе.