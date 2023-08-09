«АвтоВАЗ» планирует нанять рабочих из Ингушетии

«Мы понимаем, что «высасывать» персонал из окружающих предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, бессмысленно, потому что они же работают в основном на нас, на АвтоВАЗ, поэтому мы работаем с регионами. На следующей неделе к нам прилетает партия молодых ребят из Республики Ингушетия, работаем со странами ближнего, дальнего зарубежья», — сказал Максим Соколов.

О процессе найма рабочих из Ингушетии на российское автопромышленное предприятие рассказал первый вице-премьер правительства региона Олег Фурсов.

«В прошлом году, в рамках ярмарки вакансий, мы разместили список свободных рабочих мест в разных субъектах. В этом году мы пошли еще дальше, предприняли меры, чтобы представители АвтоВАЗа сами к нам приехали и рассказали о вакансиях и условиях труда. Более 32 соискателей проявили интерес, 10 из них прошли собеседование, собрали документы и выехали в Тольятти. Мы эту работу будем и в дальнейшем практиковать, потому что потребность в квалифицированных кадрах, действительно велика в крупных промышленно развитых регионах», — отметил Фурсов, добавив, что рабочие с низкой квалификацией имеют возможность добрать знания, пройдя обучение на предприятии или в профильном колледже.

То же самое подтвердил в ходе совещания и гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Мы восстановили целевой приём. Сейчас уже, в сентябре, по нашим совместным с Минобразования Самарской области программам более 500 молодых ребят будут приняты в систему СПО — среднего профессионального образования — и через год они придут уже к нам на наш завод», — заявил гендиректор.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя перспективную для республики ситуацию, отметил, что власти региона, в первую очередь, стараются для населения.

«Мы хотим дать им работу с достойными условиями, заработками и возможностями профессионального роста. «АвтоВАЗ» — это крупнейшее в России предприятие с большими перспективами. Здесь можно получить очень хороший опыт работы, который в дальнейшем может пригодиться и в Ингушетии. Нам остро не хватает рабочих технических специальностей, и спрос на них будет только расти. Хотелось бы, чтобы наши ребята не упускали представившуюся им возможность. Мы будем расширять список крупных предприятий, с которыми будем взаимодействовать для трудоустройства наших жителей», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что 25 августа 2023 года в Ингушетии ожидают большую делегацию из Минтруда Самарской области. Они будут встречаться с безработными и рассказывать о вакансиях, которые есть в регионе.