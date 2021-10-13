Тяжелая атлетика

Азраил Плиев стал чемпионом мира по тяжелой атлетике среди юношей

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Тяжелоатлет из Ингушетии Азраил Плиев, представляющий спортивный клуб «Чингиз», стал победителем юношеского первенства мира в Саудовской Аравии.

Как сообщили нашей газете в пресс-службе клуба, спортсмен, выступавший в категории свыше 102 кг, в сумме двух упражнений смог поднять 340 кг.

Тренируется богатырь в физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Плиево Назрановского района республики, а также в специализированном зале для тяжелоатлетов в Назрани под руководством Мурада Галаева.

Отметим, что первенство мира по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13-17 лет проходило в Джидде с 5 по 12 октября. В составе российской команды на данных соревнованиях выступали 17 спортсменов — 7 девушек и 10 юношей. Всего же в соревнованиях приняли участие свыше 220 тяжелоатлетов из разных стран мира.

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