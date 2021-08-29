Тяжелая атлетика

Азраил Плиев стал победителем первенства Европы по тяжелой атлетике

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Тяжелоатлет Азраил Плиев, представляющий спортивный клуб «Чингиз» завоевал золото первенства Европы в Польше. Об этом «Ингушетии» сообщили в пресс-службе клуба.

Как стало известно нашему изданию, ингушский богатырь поднял 150 кг в рывке и 183 кг в толчке.

По словам тренера чемпиона, Мурада Галаева, его подопечный был готов взять более тяжелый вес, но решил не рисковать перед предстоящим первенством мира.

«Мы рисковать не стали, так как впереди первенство мира в Саудовской Аравии», — заявил наставник.

Отметим, что первенство Европы по тяжелой атлетике стартовало в польском Цехануве 20 августа и завершилось 28 августа. В соревнованиях принимали участие представители 34 стран мира.

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