Банк России: экономическая активность в Ингушетии заметно выросла

Отмечается, что предприятия продолжают адаптировать свою деятельность к новым условиям, возрос выпуск отечественных товаров после снижения импортных поставок.

Как сообщила пресс-служба Банка России, на фоне сокращения импорта из-за введенных санкций некоторые промышленные предприятия республики заявили об увеличении загрузки производственных мощностей и повышении спроса, в том числе со стороны предприятий из других регионов. В этих условиях завод по производству алюминиевых профилей значительно нарастил объем выпускаемой продукции. В Ингушетии в текущем году также запланировано открытие нового завода алюминиевых сплавов.

Наращивать производство намерены и сельхозпредприятия. Так, в регионе начато строительство второй очереди тепличного комплекса для выращивания овощей закрытого грунта на площади 22 га. Кроме того, аграрии региона в текущем году получат из федерального бюджета финансирование на сумму более 25 млн рублей на выращивание картофеля и овощей. Субсидии предусмотрены на возмещение части затрат на выращивание этой сельхозпродукции.

В то же время в конце прошлого и начале текущего года отмечался активный рост турпотока на горнолыжных курортах Северного Кавказа. В Ингушетии туризм стимулируется развитием транспортной и гостиничной инфраструктуры. К примеру, до конца текущего года появится первый национальный брендовый маршрут протяженностью более 280 км, пролегающий по горным и равнинным территориям. В целом туристическая сфера Ингушетии в 2023 году получит более 260 млн рублей госинвестиций.