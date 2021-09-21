Банк России начинает осеннюю сессию онлайн-занятий по финансовой грамотности для пенсионеров Ингушетии

«В нашей республике функционирует два контактных центра социального обслуживания населения, на базе которых пенсионеры и пожилые люди принимают активное участие в дистанционных занятиях. На уроках слушателям расскажут не только как правильно использовать имеющиеся средства и составлять планы по достижению финансовых целей, но и объяснят, как не стать жертвой мошенников», — отметила Аза Мамилова, заместитель управляющего отделением-НБ Ингушетии Южного ГУ Банка России.

Для того чтобы прослушать урок, достаточно иметь компьютер или ноутбук с доступом в интернет. Если на телефоне установлено приложение imind, то лекции можно смотреть и через смартфон.

У слушателей также есть возможность задать вопросы лектору в прямом эфире. Продолжительность урока — 45 минут.

Эфиры проходят в будние дни до 16:00 по московскому времени. Участники выбирают удобную дату и время. Занятия могут быть как групповыми, так и индивидуальными. По окончании занятия и направления отзыва участник получает именной сертификат. Зарегистрироваться, ознакомиться с расписанием и темами занятий можно на сайте.