Финансы

Банк России начинает осеннюю сессию онлайн-занятий по финансовой грамотности для пенсионеров Ингушетии

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22 сентября начинается осенняя сессия онлайн-занятий по финансовой грамотности для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Бесплатные онлайн-уроки научат ингушских пенсионеров разбираться в многообразии банковских услуг и обеспечить личную финансовую безопасность, помогут узнать о рисках, связанных с использованием тех или иных финансовых инструментов и защитить накопления от мошенников.

«В нашей республике функционирует два контактных центра социального обслуживания населения, на базе которых пенсионеры и пожилые люди принимают активное участие в дистанционных занятиях. На уроках слушателям расскажут не только как правильно использовать имеющиеся средства и составлять планы по достижению финансовых целей, но и объяснят, как не стать жертвой мошенников», — отметила Аза Мамилова, заместитель управляющего отделением-НБ Ингушетии Южного ГУ Банка России.

Для того чтобы прослушать урок, достаточно иметь компьютер или ноутбук с доступом в интернет. Если на телефоне установлено приложение imind, то лекции можно смотреть и через смартфон.

У слушателей также есть возможность задать вопросы лектору в прямом эфире. Продолжительность урока — 45 минут.

Эфиры проходят в будние дни до 16:00 по московскому времени. Участники выбирают удобную дату и время. Занятия могут быть как групповыми, так и индивидуальными. По окончании занятия и направления отзыва участник получает именной сертификат. Зарегистрироваться, ознакомиться с расписанием и темами занятий можно на сайте.

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