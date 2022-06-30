Банк России презентовал модернизированную банкноту номиналом 100 рублей

Выпускаемая сторублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

В оборот новые купюры будут запущены уже в 2022 году.

Банк России в 2021 году объявил о планах выпустить модернизированные банкноты в обращение в период 2022-2025 годов. Согласно планам, в 2022 году в обращение должны поступить модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1 тыс. и 5 тыс. рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей. Сообщалось, что банкноты будут появляться постепенно в течение нескольких лет, в обращении будут как старые, так и новые купюры, отмечает ТАСС.