Банк России выявил в южных регионах страны 112 организаций с признаками нелегальной деятельности

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Банк России по итогам 2020 года выявил в регионах ЮФО и СКФО 112 организаций с признаками нелегальной деятельности.

Перечень организаций опубликован на сайте мегарегулятора. Об этом в ходе пресс-конференции для СМИ регионов ЮФО и СКФО рассказала заместитель начальника Южного главного управления Банка России Алла Храпунова.

«Теперь мегарегулятор размещает на своем сайте не только список легальных участников финансового рынка, но и раскрывает данные по компаниям с признаками нелегальной деятельности. Это даст возможность гражданам проверить ту или иную компанию до подписания договора и принять взвешенное решение о своих дальнейших действиях. Публикация списков таких организаций не только защищает права потребителей финуслуг, но и формирует справедливую конкуренцию на рынке», ¬— цитирует Аллу Храпунову пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Самыми частыми вопросами от журналистов были: по каким признакам можно выявить финансовую пирамиду, связана ли активность компаний-нелегалов с местом первоначальной регистрации и как пандемия повлияла на число нарушителей рынка финансовых услуг.

Напомним, сейчас в базе компаний с признаками нелегальной деятельности около 1,8 тыс. организаций. Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. Перечень компаний опубликован на сайте Банка России по ссылке.

В Ингушетии организаций по предоставлению населению финансовых услуг с признаками нелегальной деятельности не выявлено.

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