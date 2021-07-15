Банковская гарантия от Сбера: инструкция по применению

Что такое банковская гарантия и как понять, нужна она вашему бизнесу или нет?

Подробнее: банковская гарантия — это обещание банка оплатить долг, если его клиент не выполнит взятое на себя обязательство. За её выдачу банк получает плату от клиента. В большинстве случаев гарантии используются при взаимодействии бизнеса с государством — для участия в госзакупках, упрощенного возврата НДС или отсрочки уплаты таможенных пошлин.

У Сбера есть несколько видов банковских гарантий, принятых в международной и российской банковской практике. Это тендерная, финансовая, таможенная гарантии, а также гарантия исполнения обязательств по договору или контракту.

«За 2020 год Сбер выдал бизнесу Ингушетии 86 банковских гарантий на 640 млн рублей. За 6 месяцев текущего года — 59 на 440 млн рублей. Чаще всего таким финансовым инструментом пользуются предприниматели (97% гарантий), а основной объем решений направлен на цели исполнения обязательств по государственным и муниципальным контрактам в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ, № 223-ФЗ и ПП РФ № 615-ПП. Наиболее востребована эта услуга в сфере торговли, строительства, здравоохранения и образования», — рассказал управляющий Ингушским отделением Сбербанка Тимур Шадыжев.

К главным принципам банковской гарантии относится срочность (выдается на определенный срок, как правило, 1 год) и безотзывность (банк не вправе отозвать выданную гарантию в одностороннем порядке).

У каждого участника своё имя

В процессе оформления банковской гарантии участвует три стороны: принципал, бенефициар и гарант. Не пугайтесь терминов, на самом деле все просто.

Принципал — тот, кто просит банк выдать гарантию, и платит за это. Бенефициар — тот, кто получит по гарантии деньги, если принципал не выполнит перед ним свои обязательства. Бенефициаром может быть, как заказчик и покупатель, так и продавец, подрядчик и исполнитель. Гарант — это банк или другая коммерческая организация, которая выдает письменное обязательство заплатить бенефициару, если принципал не выполнит свои обязательства.

Минимальный пакет документов

Все просто: для оформления банковской гарантии нужны паспорт руководителя компании и официальная отчётность. При этом гарантия предоставляется без залогового обеспечения и поручительства.

По условиям банка организация должна соответствовать минимальному перечню требований — её годовая выручка за последний календарный год не должна превышать 400 млн рублей, срок ведения хозяйственной деятельности составлять не менее 6 месяцев, а при оформлении в залог векселей банка на всю сумму гарантии — не менее 3 месяцев. Банковскую гарантию Сбер выдаёт на срок до 5 лет, при этом сумма обеспечения контрактов может быть от 50 до 500 млн рублей.

Для получения гарантии клиенту Сбера достаточно пройти всего три шага: заполнить онлайн-заявку — прикрепить необходимые документы — дождаться решения о выдаче.

По словам Тимура Шадыжева, Сбер предоставляет гарантии для корпоративных клиентов уже более 5 лет, что позволило выстроить максимально эффективно схему для всех заинтересованных сторон. Возросший спрос на данный банковский продукт показывает, что механизм действительно работает, позволяя развивать бизнес и наращивать обороты без остановок на решение финансовых вопросов.