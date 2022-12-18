Башир Барахоев назначен директором Назрановского аграрного техникума Ингушетии

Барахоев Башир Османович родился в 1967 году в городе Назрани. Имеет высшее образование по специальности «Зоотехния». Трудовую деятельность начал в 1984 году в Назрановском автотранспортом предприятии.

Работал главным зоотехником в совхозе «Экажевский», после занимал должность начальника управления государственной хлебной инспекции при правительстве России по республике, гендиректора ГУП «Агентсво регулирование продовольственного рынка Российской Федерации по Республике Ингушетия».

В 1999 году стал заместителем руководителя администрации Президента Ингушетии. С 2002 по 2014 годы работал в Москве, советником председателя комитета по делам воинов интернационалистов при совете глав правительств государств участников СНГ.

Напомним, Назрановский аграрный техникум открыт 7 октября 1928 года. По сегодняшний день он является лидером среди образовательных учреждений профессионального звена по подготовке специалистов сельского хозяйства (зоотехния, ветеринария).