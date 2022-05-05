ВОВ-77

Башню Согласия в Магасе украсят 100-метровой Георгиевской лентой

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В Магасе по инициативе депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева к 77-й годовщине празднования Великой Победы украсят 100-метровой Георгиевской лентой Башню Согласия в центре города, сообщил депутат в личном Телеграмм-канале.

«6 мая в 14:00 мск «Единая Россия» проведет патриотическую акцию, посвященную 77-й годовщине празднования Великой Победы. Этой акцией мы хотим оказать поддержку всем ветеранам и потомкам ветеранов Великой Отечественной войны, которые сейчас находятся за пределами России и которым власти некоторых государств запрещают использовать Георгиевскую ленту», — заявил Бекхан Барахоев.

По словам депутата Георгиевская лента на Башне Согласия в Магасе будет символизировать единство ингушей в сохранении исторической памяти о Великой Победе многонационального народа России над нацизмом в ХХ веке, а также борьбе с неонацизмом в ХХI веке.

Во время акции «Георгиевская ленточка» кадеты и юнармейцы выстроятся в букву Z и букву V. Волонтеры будут раздавать на улицах Магаса Георгиевские ленты, а партийцы развернут полевую кухню в городском парке.

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