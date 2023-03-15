Баскетбол

Баскетбольная школьная команда из Ингушетии заняла третье место на чемпионате ЮФО и СКФО

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Ингушская баскетбольная дружина заняла третье место на чемпионате ЮФО и СКФО среди школьных команд лиги «КЭС-БАСКЕТ».

По словам организаторов соревнований, открытием финала чемпионата ЮФО и СКФО стала команда юношей СОШ № 18 города Малгобека. Отмечается, что команда из Ингушетии впервые стала призёром федерального этапа.

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», турнир проходил в г. Ардон (РСО-А). Команда мальчиков из Северной Осетии стала первой и завоевала путёвку на суперфинал.

 

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