Берегоукрепительные работы на территории башенного комплекса «Цори» в Ингушетии завершаются

Об этом Главе республики Махмуд-Али Калиматову доложил первый заместитель премьер-министра региона Магомед Евлоев, который ранее проверил ход работ вместе с ответственными должностными лицами и представителями фамилии Цороевых.

«С учетом предложений участников выездного совещания, высказал ряд замечаний по проводимым берегоукрепительным работам. Кроме того, обозначил срок завершения строительных работ до 15 июня. Необходимо как можно скорее восстановить склеп и вернуть останки на прежнее место», — сказал Евлоев.

Вице-премьер отметил, что в ходе совещания были обсуждены и вопросы обеспечения сохранности объектов, расположенных на территории башенного комплекса и проведения археологических и реставрационных работ башенного комплекса «Цори».

Калиматов подчеркнул необходимость сохранения башенных комплексов, являющихся уникальным культурным достоянием не только Ингушетии, но и России.

«Сохраняя наши родовые башни, мы сохраняем связь поколений, нашу историю, обычаи, традиции. История существует для того, чтобы мы не теряли свою национальную идентичность, знали из какого рода произошли, какие достойные люди в нем были представлены. На таких примерах только сможем мы научить подрастающее поколение чтить своих предков и свое происхождение, высоко держать честь своей фамилии, своего народа. Без сохранения этих исторических корней, своего языка мы полностью исчезнем. Потомки нам этого не простят. Поэтому, продолжайте контролировать ход данных работ и держите меня в курсе», — цитирует руководителя субъекта его пресс-служба.

Как ранее сообщала «Ингушетия», в конце августа 2022 года на территории башенного комплекса «Цори» обрушился один из средневековых наземных склепов. Обвал произошел из-за подмыва основания стены рекой, поменявшей русло. Здесь были обнаружены останки более 200 человек, а также одежда, мужские и женские головные уборы, знаменитые ингушские курхасы, посуда, музыкальные инструменты и почти полный комплект воина.

Глава республики провел по этому поводу расширенное совещание с участием кабинета министров и руководства профильных структур. Участниками совещания было озвучено мнение, что прецеденты в дальнейшем будут повторяться, поскольку сосредоточенность архитектурных монументов на территории заповедника — высокая и главная задача на текущий момент — это охрана и сохранение этих памятников.

Отметим также, что в начале текущего года в ходе встречи Калиматова с представителями Минкультуры России и основателем финансово-промышленной группы «Сафмар» Микаила Гуцериева были достигнуты договоренности о реализации программы развития горной части региона, в которую входит и восстановление родовых башенных комплексов, в первую очередь тех, что находятся под угрозой исчезновения.

Древнехристианский храм «Тхаба-Ерды» и комплекс оборонно-сторожевых башен «Вовнушки» будут реставрироваться за счет средств федерального бюджета, выделяемых Минкультуры России.