Бесплатной догазификации в Ингушетии подлежат более 12,5 тыс. объектов в 45 населенных пунктах

Об на заседании штаба по газификации региона под руководством вице-премьера Тимура Фаттахова сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Харон Цороев. По его словам, в настоящий момент компанией в рамках поручения Президента России сформирован предварительный сводный план-график, согласно которому без привлечения средств граждан догазификации подлежат 12 550 объектов в 45 населенных пунктах.

«По образовавшимся проблемным вопросам догазификации определены и возможные решения. То есть, по ограничению технической возможности подключения потребителей в балансовой зоне ГРС «Кантышево» (населенные пункты Кантышево и Долаково) идет строительство газопровода-связки между ГРС «Назрань-2» и ГРС «Кантышево» и реконструкция ГРС «Кантышево», а по отсутствию пропускной способности на распределительных сетях – также возможна реконструкция», - отметил Цороев.

Согласно плану предполагается, что бесплатное подключение будет осуществляться там, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. Критериями отбора выступают наличие права собственности у заявителя - гражданина жилого дома, направление использования газа – личные и домашние нужды, не связанные с предпринимательством, нахождение дома в границах ранее газифицированного населенного пункта. При этом ограничений по расходу газа и протяженности газораспределительной сети нет.

Цороев добавил, что предварительные заявки оформляются во всех РЭУ АО «Газпром газораспределение Назрань» по месту жительства, едином центре компании, на портале единого оператора газификации — СОЦГАЗ.РФ. Также, в ближайшее время появится возможность подать заявку через многофункциональные центры региона и портал Госуслуг. Информация о начале предварительных заявок направлена во все местные администрации муниципальных районов республики и размещена в СМИ, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.