Бесплатным горячим питанием в Ингушетии обеспечили 100% младшеклассников

«В Ингушетии всего 134 общеобразовательных организации, включая 125 школ, где обучаются свыше 36 тыс. учащихся 1-4 классов, подлежащих обеспечению бесплатным горячим питанием.

На сегодня задействовано 480 работников этой сферы, в том числе прошедших курсы повышения квалификации на базе колледжа сервиса и быта в 2020 году. В 2021-2022 учебном году все дети республики обеспечены бесплатным горячим питанием, в том числе за счет строительства пищеблоков в 26 школах, расположенных в старых приспособленных зданиях, где отсутствовали школьные столовые», — сказала Амриева.

По ее словам, на эти цели предусмотрено порядка свыше 399 тыс. руб. из расчета 74,62 руб. в день на одного ребенка.

Министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова также сообщила, что во всех школах к началу учебного года проведен ремонт технологического и холодильного оборудования, приобретена столовая и кухонная посуда, мебель, отремонтированы системы водоснабжения, электропроводки, канализации.

Татьяна Голикова призвала всех тщательно следить за соблюдением всех норм, закрепляющих обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием.