Бесплатным горячим питанием в Ингушетии обеспечили 100% младшеклассников
В Ингушетии учащиеся младших классов 125 школ региона обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом сообщила вице-премьер региона Марьям Амриева в ходе заседания штаба по организации бесплатного здорового горячего питания для учащихся начальных классов под руководством заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой.
«В Ингушетии всего 134 общеобразовательных организации, включая 125 школ, где обучаются свыше 36 тыс. учащихся 1-4 классов, подлежащих обеспечению бесплатным горячим питанием.
На сегодня задействовано 480 работников этой сферы, в том числе прошедших курсы повышения квалификации на базе колледжа сервиса и быта в 2020 году. В 2021-2022 учебном году все дети республики обеспечены бесплатным горячим питанием, в том числе за счет строительства пищеблоков в 26 школах, расположенных в старых приспособленных зданиях, где отсутствовали школьные столовые», — сказала Амриева.
По ее словам, на эти цели предусмотрено порядка свыше 399 тыс. руб. из расчета 74,62 руб. в день на одного ребенка.
Министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова также сообщила, что во всех школах к началу учебного года проведен ремонт технологического и холодильного оборудования, приобретена столовая и кухонная посуда, мебель, отремонтированы системы водоснабжения, электропроводки, канализации.
Татьяна Голикова призвала всех тщательно следить за соблюдением всех норм, закрепляющих обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием.