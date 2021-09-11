Бейсджампер получил незначительные травмы при совершении прыжка с горы в Ингушетии

«На фестивале бейсджамперов при совершении прыжка у одного из участников, Максима, что-то пошло не так, и он повис на дереве, на незапланированном месте», — сказал собеседник издания.

По его словам, прибывший на место происшествия поисково-спасательный отряд, помог мужчине, спасатели сняли его с дерева. Спортсмен получил незначительные травмы.

Напомним, в этом году фестиваль в республике проводится в десятый раз, торжественное открытие состоялось 10 сентября в Джейрахском районе в единственном в стране клубе бейсджампинга «Легенды гор» имени Вореводина.

Как сообщал газете «Ингушетия» организатор мероприятия Халид Танкиев, в нем принимают участие 15 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Минска, Рязани, Екатеринбурга.

По его словам, в программе фестиваля показательные прыжки со Столовой горы (Мят-Лоам) в первой половине дня. Экстремальные прыжки будут совершаться посредством тканевого костюма, имитирующего крылья, «Вингсьют» (Wingsuit). Желающие увидеть это захватывающее зрелище смогут это сделать на смотровой площадке башенного комплекса Бейни. Мероприятие продлится до 15 сентября.