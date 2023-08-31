Без вести пропавшего мужчину ищут в Ингушетии

«Вечером 30 августа текущего года в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о том, что его брат после 11 часов вышел из дома на работу (магазин по продаже межкомнатных дверей, расположенный на территории рынка «Магас» в сельском поселении Экажево Назрановского района) и в последствии перестал выходить на связь», — рассказал собеседник.

По его словам, на работе мужчина не появлялся, при себе имел мобильный телефон.

Приметы пропавшего: рост 185 см, плотного телосложения, черные волосы и борода.

Отмечается, что мужчина был одет в бежевую футболку и светлые брюки.