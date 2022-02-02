Без вести пропавшего жителя Ингушетии полицейские нашли в Чечне

«В дежурную часть ОМВД России по Назрани обратился местный житель с заявлением о том, что вечером предыдущего дня его брат выехал из дома на автомашине «Лада-Гранта» и по настоящее время его местонахождение неизвестно. Правоохранители в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что мужчина находился в Грозном Чеченской Республики», — говорится в сообщении.

Со слов самого без вести пропавшего, ничего незаконного он не совершал.

В настоящее время мужчина находится по месту своего проживания.