Без вести пропавшего жителя Ингушетии полицейские нашли в Чечне

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Полицейские установили местонахождение жителя Назрани, числившегося пропавшим без вести. Мужчину нашли в Грозном (Чеченская Республика), сообщат пресс-служба МВД России по региону.

«В дежурную часть ОМВД России по Назрани обратился местный житель с заявлением о том, что вечером предыдущего дня его брат выехал из дома на автомашине «Лада-Гранта» и по настоящее время его местонахождение неизвестно. Правоохранители в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что мужчина находился в Грозном Чеченской Республики», — говорится в сообщении.

Со слов самого без вести пропавшего, ничего незаконного он не совершал.

В настоящее время мужчина находится по месту своего проживания.

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