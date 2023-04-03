Беженцу из Чечни правоохранители Ингушетии вручили новый паспорт вместо утраченного 30 лет назад

В ведомстве отметили, что мужчина, 1951 года рождения, с 1990 года проживал в соседней республике, где им был утерян документ, удостоверяющий личность. В 1992 году мужчина вынужден был покинуть Чечню и переселился в Ингушетию, своего жилья он не имел, родных и близких тоже. В довершение всех несчастий Леонид Семянников лишился зрения.

Мужчину приютила жительница Карабулака Елена Азарова. От нее в МВД узнали об отсутствии у него паспорта и о том, что более тридцати лет человек был лишен многого, в том числе, из-за отсутствия основного документа гражданина.

«Полицейские немедленно включились в работу, благодаря чему процедура оформления паспорта была завершена в течении десяти рабочих дней», — отметили в пресс-службе.

По поручению министра внутренних дел по региону Михаила Коробкина, Леонида Семянникова навестили начальник управления по вопросам миграции МВД Андрей Петрашов, начальник ОВМ ОМВД России по Карабулаку Зарема Доскиева и вручили ему новый паспорт.

«УВМ МВД по республике напоминает жителям и гостям региона, что в случае стечения жизненных обстоятельств, препятствующих посещению официального места оказания госуслуг в сфере миграции, например, по состоянию здоровья, в том числе родных или близких, сотрудники подразделения готовы выехать к заявителю на дом и предоставить ему государственные услуги, отнесенные к их компетенции», — подчеркнули в силовом ведомстве.