Безопасная покупка недвижимости: как проверить квартиру

Начать следует, конечно же, с изучения документации собственника квартиры. Однако весомой помощью может стать и официальный сайт Росреестра. С его помощью пользователь сможет в считанные минуты узнать основную важную информацию о заинтересовавшем его объекте. Воспользоваться сервисом можно из любой точки страны и мира, достаточно иметь доступ к интернету. Росреестр предоставляет возможность проверить квартиру, зная ее кадастровый номер или адрес. Введя соответствующие данные в поисковую строку, пользователь сможет получить такие сведения:

● кадастровый номер;

● место нахождения;

● этажность;

● площадь;

● дата постановки на учет;

● кадастровая стоимость;

● текущий владелец и др.

Кроме того, благодаря сервису можно узнать о наличии обременений на данный объект, о нахождении его в залоге, аресте и т. д. Все эти сведения будут критически важными при заключении любых договоров сфере недвижимости. Проверить квартиру перед покупкой на юридическую чистоту можно как самостоятельно, так и заказав официальную проверку с помощью сервиса. Во втором случае пользователь получает детальную информацию по итогам анализа всех доступных баз. Таким образом, покупатель сможет быть уверен, что принимает верное решение, и в будущем у него не будет проблем с распоряжением своим имуществом.

Отметим, что сведения на сайте являются общедоступными, однако они не могут служить официальным документом. Чтобы подкрепить необходимыми данными договор купли-продажи, необходима выписка из ЕГРН. Ее также можно заказать на данном сайте, в том числе в срочном порядке. Такая выписка является официальной и входит в пакет документов, необходимых при заключении договоров с недвижимостью. Она подтверждает право владения объектом и фиксирует сведения о его собственнике на момент ее получения. Отметим, что с помощью сервиса Росреестра можно проверить различные категории объектов недвижимости — от квартир до земельных участков и коммерческих зданий.