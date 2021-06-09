Безопасная покупка недвижимости: как проверить квартиру
Приобретение собственного жилья — это не просто желанная и долгожданная покупка, но и огромная ответственность. В этой сфере достаточно распространены мошеннические схемы, в результате которых ежегодно страдает большое количество граждан, теряющих свои деньги. Чтобы не оказаться в их числе, важно внимательно подойти к процессу проверки недвижимости до заключения сделки, используя для этого все доступные инструменты.
Начать следует, конечно же, с изучения документации собственника квартиры. Однако весомой помощью может стать и официальный сайт Росреестра. С его помощью пользователь сможет в считанные минуты узнать основную важную информацию о заинтересовавшем его объекте. Воспользоваться сервисом можно из любой точки страны и мира, достаточно иметь доступ к интернету. Росреестр предоставляет возможность проверить квартиру, зная ее кадастровый номер или адрес. Введя соответствующие данные в поисковую строку, пользователь сможет получить такие сведения:
● кадастровый номер;
● место нахождения;
● этажность;
● площадь;
● дата постановки на учет;
● кадастровая стоимость;
● текущий владелец и др.
Кроме того, благодаря сервису можно узнать о наличии обременений на данный объект, о нахождении его в залоге, аресте и т. д. Все эти сведения будут критически важными при заключении любых договоров сфере недвижимости. Проверить квартиру перед покупкой на юридическую чистоту можно как самостоятельно, так и заказав официальную проверку с помощью сервиса. Во втором случае пользователь получает детальную информацию по итогам анализа всех доступных баз. Таким образом, покупатель сможет быть уверен, что принимает верное решение, и в будущем у него не будет проблем с распоряжением своим имуществом.
Отметим, что сведения на сайте являются общедоступными, однако они не могут служить официальным документом. Чтобы подкрепить необходимыми данными договор купли-продажи, необходима выписка из ЕГРН. Ее также можно заказать на данном сайте, в том числе в срочном порядке. Такая выписка является официальной и входит в пакет документов, необходимых при заключении договоров с недвижимостью. Она подтверждает право владения объектом и фиксирует сведения о его собственнике на момент ее получения. Отметим, что с помощью сервиса Росреестра можно проверить различные категории объектов недвижимости — от квартир до земельных участков и коммерческих зданий.