Безработную молодежь Ингушетии привлекли на строительство образовательного центра «Машук» в Пятигорске

«На данный момент объект находится на этапе отделочных работ. От нашего региона уже задействовано более 30 человек из числа молодёжи для выполнения данных работ. Своевременная оплата, проживание и приемлемые трудовые условия гарантированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель руководителя администрации Главы и правительства Анзор Мархиев проверил условия проживания и объем работ ингушских строителей. Он остался доволен предоставляемыми подрядчиком условиями и местом проживания отделочников.

«Руководством республики поставлена планка — до конца года достичь показателя занятости населения до высокого уровня, для чего нужно создать около двух тысяч дополнительных рабочих мест», — добавили в Коммодлодежи.