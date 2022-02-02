Безработную молодежь Ингушетии привлекли на строительство образовательного центра «Машук» в Пятигорске
По поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова Комитетом по делам молодёжи республики подписано соглашение по трудоустройству студентов и безработных молодых людей в Пятигорске, где начато строительство молодёжного образовательного центра «Машук», сообщает пресс-служба молодежного комитета.
«На данный момент объект находится на этапе отделочных работ. От нашего региона уже задействовано более 30 человек из числа молодёжи для выполнения данных работ. Своевременная оплата, проживание и приемлемые трудовые условия гарантированы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заместитель руководителя администрации Главы и правительства Анзор Мархиев проверил условия проживания и объем работ ингушских строителей. Он остался доволен предоставляемыми подрядчиком условиями и местом проживания отделочников.
«Руководством республики поставлена планка — до конца года достичь показателя занятости населения до высокого уровня, для чего нужно создать около двух тысяч дополнительных рабочих мест», — добавили в Коммодлодежи.