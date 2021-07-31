Библиотека главного вуза республики пополнилась изданием «Изобразительное искусство Ингушетии»

Монография издана в Ростове-на-Дону в 2020 году тиражом в 1000 экземпляров и уже является библиографической редкостью: в открытой продаже ее не найти. Издание — результат большой работы, проведенной сотрудниками Государственного музея изобразительных искусств, в первую очередь, автором-составителем Лейлой Алмазовой, по истории развития и становления изобразительного искусства Ингушетии.

«Это первое масштабное (более 200 страниц) исследование, которое в доступной форме знакомит читателей с богатой и самобытной ингушской культурой, интересными фактами о творчестве мастеров изобразительного искусства художественных направлений самого широкого спектра», — отметил в интервью газете «Ингушетия» директор научной библиотеки Ингушского госуниверситета Адам Мальсагов.

По его словам, издание содержит большой объем справочной информации о художниках и мастерах декоративно-прикладного искусства Ингушетии, хорошо иллюстрировано фотографиями экспонатов из фондов государственных музеев республики и частных коллекций.

Мальсагов также сообщил, что книга «Изобразительное искусство Ингушетии», как и издания, безвозмездно переданные Научной библиотеке Мемориальным комплексом жертвам репрессий, Ингушским НИИ имени Чаха Ахриева, этнографом Султаном Мерешковым, историком Лейлой Арапхановой, будут доступны читателям в отделах и читальных залах университетской библиотеки с началом учебного года.