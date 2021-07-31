Библиотека

Библиотека главного вуза республики пополнилась изданием «Изобразительное искусство Ингушетии»

0

Научная библиотека главного вуза республики пополнилась изданием «Изобразительное искусство Ингушетии». Государственным музеем изобразительных искусств учреждению передано 5 экземпляров книги.

Монография издана в Ростове-на-Дону в 2020 году тиражом в 1000 экземпляров и уже является библиографической редкостью: в открытой продаже ее не найти. Издание — результат большой работы, проведенной сотрудниками Государственного музея изобразительных искусств, в первую очередь, автором-составителем Лейлой Алмазовой, по истории развития и становления изобразительного искусства Ингушетии.

«Это первое масштабное (более 200 страниц) исследование, которое в доступной форме знакомит читателей с богатой и самобытной ингушской культурой, интересными фактами о творчестве мастеров изобразительного искусства художественных направлений самого широкого спектра», — отметил в интервью газете «Ингушетия» директор научной библиотеки Ингушского госуниверситета Адам Мальсагов.

По его словам, издание содержит большой объем справочной информации о художниках и мастерах декоративно-прикладного искусства Ингушетии, хорошо иллюстрировано фотографиями экспонатов из фондов государственных музеев республики и частных коллекций.

Мальсагов также сообщил, что книга «Изобразительное искусство Ингушетии», как и издания, безвозмездно переданные Научной библиотеке Мемориальным комплексом жертвам репрессий, Ингушским НИИ имени Чаха Ахриева, этнографом Султаном Мерешковым, историком Лейлой Арапхановой, будут доступны читателям в отделах и читальных залах университетской библиотеки с началом учебного года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за сутки умер один человек, 58 новых случаев Covid-19
В Ингушетии запустят пилотный проект по обеспечению платежной дисциплины
Два человека пострадали в ДТП в Ингушетии
Вице-премьер Александр Новак провел совещание по вопросам социально-экономического развития СКФО
Гендиректор строительной организации в Ингушетии обманул дольщиков на 19,5 млн рублей
В Национальную библиотеку Ингушетии поступили новые дарственные издания
На научно-практической конференции в Ингушетии обсудили комплексы ресурсов развития территорий СКФО
Жителя Ингушетии будут судить за вооруженное нападение на правоохранителя и сбыт «Тропикамида»
Министр культуры Ингушетии поддержал новый проект Магомеда Барханоева
Житель Ингушетии предстанет перед судом за хранение взрывчатки
Под эгидой «Единой России» и Минсельхоза Ингушетии в Назрани пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Главное

Яндекс.Метрика

 