Библиотека в сельском поселении Яндаре Ингушетии пополнила свой книжный фонд

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Филиал ЦБС Назрановского района, библиотека с. п. Яндаре получила 250 книг в рамках субсидии, предоставленной Минкультуры Ингушетии.

Это научная, художественная, юридическая, справочно-энциклопедическая и иная литература, в том числе и для детей разных возрастов. В настоящее время фонд библиотеки насчитывает около 5 тысяч книг. Новые издания доступны для чтения.

Как отметили в структурном отделении ЦБС, пополняют библиотечный фонд и читатели — приносят в дар книги из собственных собраний. В акции «Подари книгу библиотеке» приняли участие не только взрослые, но и дети. Кроме того, в сельском храме книги собраны документы, фотографии, дневники, письма, листы с воспоминаниями земляков, сведения о творческих личностях Яндаре — поэтах, художниках, народных умельцах. Также создан краеведческий уголок.

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