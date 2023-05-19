Библиотеки Ингушетии будут укомплектованы новой детской литературой

По словам собеседника, Газдиева рассказала министру о мероприятиях, которые пройдут в рамках празднования 30-летия НБРИ и Общероссийского дня библиотек, а также о работе по комплектованию книжных фондов и о проектах, которые библиотека планирует реализовать в ближайшее время.

Так, по словам директора НБРИ, библиотекари готовятся к презентации электронного сборника культуры Ингушетии, в котором собрана история национальной культуры и представлен тридцатилетний труд «Библиотечки поэзии молодых ингушских поэтов» в форме антологии.

Также Гадзиева проинформировала о том, что средства гранта, полученного НБРИ на комплектование библиотек, пойдут на закупку детской литературы для муниципальных, детских и смешанных библиотек.

«Это качественные и красочные издания, которые соответствуют всем российским образовательным стандартам», — рассказала директор главной библиотеки республики.

Министр поблагодарила Газдиеву за работу, которую она проводит во главе учреждения, и поздравила с 30-летием Национальной библиотеки.

Подводя итоги встречи, Льянова поручила рассмотреть вопрос поощрения библиотекарей-ветеранов, которые внесли большой вклад в развитие библиотечного дела в республике.