Библиотеки Ингушетии примут участие во всероссийской акции «Молодёжная неделя цифровых технологий»

«Стартует акция во Всемирный день информации, а завершится во Всемирный день компьютерной грамотности, — рассказала газете „Ингушетия“ начальник информационно-правового отдела регионального министерства культуры Хатима Хадзиева. — Это первый масштабный опыт сотрудничества лидеров IT-индустрии, библиотек страны, а также читательской аудитории в возрасте до 35 лет».

По ее словам, в рамках акции пройдут разнообразные мероприятия просветительского характера для молодёжи, объединённые общей тематикой, что даст возможность продемонстрировать потенциал библиотек страны в сфере цифровых технологий.