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Библиотеки Ингушетии примут участие во всероссийской акции «Молодёжная неделя цифровых технологий»

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Библиотеки Ингушетии станут участниками всероссийской акции «Молодёжная неделя цифровых технологий», которая впервые пройдет в России с 26 ноября по 2 декабря.

«Стартует акция во Всемирный день информации, а завершится во Всемирный день компьютерной грамотности, — рассказала газете „Ингушетия“ начальник информационно-правового отдела регионального министерства культуры Хатима Хадзиева. — Это первый масштабный опыт сотрудничества лидеров IT-индустрии, библиотек страны, а также читательской аудитории в возрасте до 35 лет».

По ее словам, в рамках акции пройдут разнообразные мероприятия просветительского характера для молодёжи, объединённые общей тематикой, что даст возможность продемонстрировать потенциал библиотек страны в сфере цифровых технологий.

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