Биологи ТГУ впервые исследуют насекомоядных на хантавирусы в Ингушетии

0

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) при поддержке Российского научного фонда исследуют насекомоядных Северного Кавказа, являющихся природными источниками хантавирусов, передающихся человеку от животных и способных приводить к геморрагической лихорадке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза

«В России исследования хантавирусов среди насекомоядных проводились лишь на территории Сибири и Дальнего Востока. В рамках нового проекта ученые будут работать на территории Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии. Собранный материал они изучат с помощью современных методов, в том числе молекулярно-генетической экспертизы. Значительная часть исследований будет проведена на базе крупнейшего в России научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске», — говорится в сообщении.

По словам руководителя проекта, ученого Биологического института ТГУ, научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск) Александра Жигалина, ранее единственным источником хантавирусов считались грызуны, но сейчас серьезный вклад в распространение возбудителей вносят насекомоядные млекопитающие: бурозубки, ежи, кроты и летучие мыши.

«На Северном Кавказе их биоразнообразие является максимальным для России. В последние десятилетия эти животные все чаще проникают в среду обитания людей, при этом практически нет информации о том, какие виды хантавирусов, опасные для людей, они переносят», — отметил Жигалин.

Генетические исследования позволят оценить разнообразие вирусов, проследить их эволюцию, а также историю распространения.

Нуклеотидные структуры и другие материалы исследователи опубликуют в специализированной международной базе данных GenBank. Полученные результаты представят на российских и китайских конференциях, а также на международных конгрессах.

Кроме того, результаты исследований помогут в разработке профилактических мер и информирования населения с целью предотвращения заражения хантавирусом.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии проверил ход строительства водопровода в отдаленном селе Вознесенское
Более 10 центров с цифровыми лабораториями откроют в Ингушетии в День знаний
Стрелка в женской одежде, напавшего на мужчину, ищут в Ингушетии
В Ингушетии запустили предприятие по переработке овечьей шерсти 
Руководитель Миннаца Ингушетии и представитель РПЦ обсудили вопросы сотрудничества
Ингушских фотографов приглашают к участию в конкурсе «Мир глазами коренных народов»
В Национальной библиотеке Ингушетии открылась выставка, посвященная Курской битве в ВОВ
Более 10 новых мастерских заработали на базе колледжей в Ингушетии в этом году
В 9 селах Ингушетии более чем на сутки отключат газ
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка, посвященная правам человека
В Ингушетии заведующую детсадом уличили в присвоении зарплат «мертвых душ»

Главное

Яндекс.Метрика

 