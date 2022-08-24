Биологи ТГУ впервые исследуют насекомоядных на хантавирусы в Ингушетии

«В России исследования хантавирусов среди насекомоядных проводились лишь на территории Сибири и Дальнего Востока. В рамках нового проекта ученые будут работать на территории Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии. Собранный материал они изучат с помощью современных методов, в том числе молекулярно-генетической экспертизы. Значительная часть исследований будет проведена на базе крупнейшего в России научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске», — говорится в сообщении.

По словам руководителя проекта, ученого Биологического института ТГУ, научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск) Александра Жигалина, ранее единственным источником хантавирусов считались грызуны, но сейчас серьезный вклад в распространение возбудителей вносят насекомоядные млекопитающие: бурозубки, ежи, кроты и летучие мыши.

«На Северном Кавказе их биоразнообразие является максимальным для России. В последние десятилетия эти животные все чаще проникают в среду обитания людей, при этом практически нет информации о том, какие виды хантавирусов, опасные для людей, они переносят», — отметил Жигалин.

Генетические исследования позволят оценить разнообразие вирусов, проследить их эволюцию, а также историю распространения.

Нуклеотидные структуры и другие материалы исследователи опубликуют в специализированной международной базе данных GenBank. Полученные результаты представят на российских и китайских конференциях, а также на международных конгрессах.

Кроме того, результаты исследований помогут в разработке профилактических мер и информирования населения с целью предотвращения заражения хантавирусом.