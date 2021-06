«Битва за Кавказ»: «Ростелеком» провел турнир по игре World of Tanks среди южных команд

За титул победителя и звание лучших танкистов в течение двух дней боролись восемь опытных экипажей из регионов ЮФО и СКФО. От Кабардино-Балкарии выступала команда Force, «Трое из Простоквашино» играли за Краснодар, «Степные волки» представляли Калмыкию, No Pasaran — Северную Осетию, игроки ULTRA защищали честь Дагестана, команда VIREM — Ставрополье, бойцы из Nice Team сражались за Ростов и команда RELAX — за Краснодар.

«Мы стараемся максимально расширить аудиторию кибертурниров на Юге и Северном Кавказе. Это уже второе событие межрегионального масштаба, которое мы проводим в онлайн-формате. На этот раз вместе с командами в полуфинальных и финальных сражениях участвовали четыре именитых игрока-легионера и по совместительству блогера, которые также комментировали все бои», — рассказал Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком».

Турнир проходил в формате 3×3 в два этапа: 5 июня в 15:00 состоялись четвертьфиналы, а 6 июня в 18:00 полуфинальные и финальные бои. Согласно правилам, «Ростелеком» предоставил участникам возможность сражаться на максимально укомплектованных и модифицированных танках 8 уровня Т-44-100 (Р). Победители получили призы от национального цифрового провайдера и игровое «золото» от компании Wargaming. Видео с события транслировались на YouTube-канале популярного стримера Артема Кузнецова («Помидор_МСК»), который также выступил комментатором отборочных и финальных боев. Дополнительно стрим сражений со второго дня турнира провели в YouTube известные блогеры Никита «Shotnik» Пахомов, Анатолий «TheAnatolich» Бараков, Иван «BEOWULF422» Яворский и Владислав «NIDIN» Федоров.

«Мы очень рады, что смогли поучаствовать в этом игровом ивенте от «Ростелекома». Во время всего турнира была спокойная и дружелюбная атмосфера, так как со многими командами и их капитанами мы знакомы по предыдущим турнирам. Нам было очень приятно сыграть с самыми сильными игроками Юга и Северного Кавказа, и, конечно, же достойно победить. Будем рады теперь представлять Юг на новых турнирах!» — поделился эмоциями Данил Галаев, капитан команды-победительницы RELAX из Краснодара.

