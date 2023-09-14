Бизнес-омбудсмен добился погашения долга на 3,4 млн руб. перед предпринимателем в Ингушетии

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Жителю республики отдали долг в размере 3,4 млн руб. за изъятое имущество в пользу государства после вмешательства уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Мурата Хаматханова, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе аппарата бизнес-омбудсмена.

«В аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ингушетии обратился индивидуальный предприниматель с жалобой на министерство финансов республики в связи с неисполнением ведомством своих обязательств по оплате долга за изъятое имущество для государственных нужд», — рассказал представитель пресс-службы.

Как отметили в аппарате, омбудсмен выяснил, что разбирательства идут с 2022 года и что за министерством числится непогашенная задолженность перед предпринимателем в размере 3 403 193 руб. 52 коп. Однако республиканское ведомство, ссылаясь на отсутствие денег по определенной статье, уклонялось от исполнения обязательств.

В середине августа уполномоченный направил обращение в адрес Минфина с просьбой погасить долги.

11 сентября ведомство проинформировало бизнес-омбудсмена о решении вопроса. Погашение задолженности подтвердил и сам предприниматель.

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