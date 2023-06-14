Бизнесмен и меценат Або Арчаков преподнес в дар музею ИЗО Ингушетии картину

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Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии пополнился новым экспонатом. Бизнесмен, меценат и коллекционер Або Арчаков, житель Иркутской области, подарил учреждению картину Вячеслава Скроминского «Забайкальский пейзаж».

Как рассказал газете «Ингушетия» заместитель директора музея Алихан Гаирбеков, в коллекции Або Арчакова насчитывается более 500 произведений изобразительного искусства. Меценат рад, что ему представилась возможность познакомить жителей его малой родины с творчеством заслуженного деятеля искусств Забайкальского края, члена Союза художников России Вячеслава Скроминского.

«В своем творчестве художник отдает предпочтение пейзажу, отображая на своих полотнах прекрасные уголки России. Его произведения хранятся в музеях и частных коллекциях России, стран СНГ, Японии, США, Франции, Германии, Испании, Австралии, Голландии, Монголии и других стран. Теперь вот и наш музей пополнился работой этого замечательного художника. Картина, написанная в 2008 году, является прекрасным образцом русской живописи, которая отражает захватывающую красоту природы Забайкальского края», — рассказал Гаирбеков.

По его словам, Арчакову вручили благодарственное письмо за подписью директора музея Любови Тумгоевой за пополнение музейной коллекции.

«Дар Або Ахметовича музею — это яркий пример того, как коллекционеры и меценаты вносят свой вклад в развитие культуры и искусства. Кроме того, он не раз приглашал ингушских художников на пленэр в Забайкалье», — добавил собеседник.

 

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