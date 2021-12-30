Благодарность Президента России объявлена руководителю комитета по делам молодежи Ингушетии

Калиматов поздравил Мархиева с получением государственной награды России за активное участие в подготовке и проведении выборов депутатов Госдумы в сентябре уходящего года, а также поблагодарил его за заслуги в сфере государственной молодежной политики республики.

Вместе со словами поздравления Глава пожелал руководителю Коммолодежи в наступающем новом году успехов в развитии волонтерского движения и в налаживании связи с молодежными и некоммерческими организациями.

Напомним, Анзор Мархиев был назначен председателем республиканского комитета по делам молодежи указом Главы Ингушетии в ноябре 2019 года.