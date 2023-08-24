«Благодаря реализации национального проекта «Культура» мы смогли достичь многого. Активно строим дома культуры, некоторые из них реконструируем. Близится к завершению строительство домов культуры в сельских поселениях Даттых и Гейрбек-Юрт, начато возведение ДК в селе Джейрах. Также оказываем поддержку творческой деятельности театров республики, библиотек. Мемориальный комплекс жертвам репрессий получил новое оборудование и технические средства для выставок», — написал руководитель субъекта в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что вся эта работа «делается для наших детей и молодежи, они достойны лучших условий для самореализации, раскрытия потенциала и таланта. В этом я вижу ключ к будущему».

Глава считает, что необходимо всячески стимулировать повышение качества и разнообразия культурной жизни, в том числе и в отдаленных селах республики. Нельзя допустить, чтобы построенные красивые дома культуры не работали в полную силу, надо максимально вовлекать детей в различные кружки, правильно организовывать их досуг, приобщать к культурным ценностям, расширять их кругозор.

«Чтобы сделать досуг детишек по-настоящему интересным, познавательным и гармоничным, нужно, чтобы они не только посещали театры, экспозиции, читали книги и с пользой проводили время со сверстниками, но ещё и учились делать что-то своими руками. Рисование, лепка и другие формы самовыражения развивают ребёнка физически и психологически, делают его любознательным и более уверенным в себе. Таким образом, прививается и самостоятельность», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

«Эти и другие цели по вовлечению в культуру детей и подростков путем создания современной инфраструктуры, внедрения в деятельность учреждений новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив по укреплению гражданской идентичности заложены в нацпроекте «Культура». Все это нужно воплотить в жизнь. Для этого есть все ресурсы и соответствующее финансирование», — добавил Глава региона.