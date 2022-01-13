Благодаря нацпроекту в Ингушетии удалось снизить количество опасных участков дорог

«На объектах нацпроекта в Ингушетии в 2021 году установлено более 500 дорожных знаков, 50 пог. м барьерного ограждения, 32 тыс. пог. м дорожной разметки, 332 пог. м пешеходного ограждения, уложено 16 искусственных неровностей, обустроено 37 пешеходных переходов. В настоящее время снижение концентрации мест дорожно-транспортных происшествий достигло показателя 44,4% (4 шт.) в сравнении с 2018 годом — 100%», — сказал собеседник.

Также, по его словам, благодаря проведению комплексных мероприятий в рамках нацпроекта к 2024 году планируется снизить КМДТП до 33,3% и 3 очагов в год.

«Таким образом, будет продолжена работа, направленная на повышение безопасности дорожного движения и в 2022 году», — отметили в дорожном ведомстве.

Работы по реализации мероприятий для повышения безопасности дорожного движения и с целью ликвидации мест концентрации ДТП будут продолжены в 2022 году.