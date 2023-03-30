Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Ингушетии построено большое количество объектов

По его словам, в ближайшее время планируется строительство ФАПа в с. п. Южное и амбулатории в с. п. Сурхахи, поставка нового оборудования в районные больницы и онкодиспансер. Кроме того, подходит к концу строительство инфекционного корпуса для детской больницы и на завершающем этапе возведение Кантышевской участковой больницы.

«Но мы понимаем, что самое важное в здравоохранении — это кадры, поэтому стремимся привлечь в отрасль молодых специалистов и поддержать медиков. Для этого с 2019 года на обучение в такие крупные города страны, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград и другие по целевому направлению отправлено более 600 медработников. Аккредитацию прошли более 4 тыс. специалистов, и порядка 13 тыс. специалистов зарегистрировались в системе непрерывного медицинского образования (НМО)», — подчеркнул Глава Ингушетии.

Отмечается, что работа по наращиванию финансирования отрасли здравоохранения, созданию современных условий в медучреждениях, обновлению оборудования, внедрению новых технологий в регионе продолжится.