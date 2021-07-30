«Единая Россия»

Благодаря народной программе «Единой России» в одном из сел Ингушетии будет налажено освещение улиц

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Трое жителей сельского поселения Кантышево обратились в приёмную председателя партии «Единая Россия» и заполнили форму на сайте «народной программы» партии, теперь их улицы в числе первых, на которых по программе «Комплексное развитие сельских территорий» будет хорошее освещение.

До конца августа на четырёх улицах села — Совхозной, Степной, Гиреева и Шерипова — установят новые энергосберегающие фонари. Там расположена школа, и эти улицы весьма оживлённые. Первый фонарь появился на улице Степной, у дома Мерешковых. Здесь проживает одна из заявительниц Айшет Доламбековна. Она призывает всех жителей республики брать с неё пример, чтобы благоустроить места своего проживания.

В результате обращения неравнодушных жителей Кантышево в приёмную председателя партии «Единая Россия» 184 фонаря будут смонтированы на столбах до конца августа.

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