Благодаря народной программе «Единой России» в отдаленном селе Ингушетии благоустроили родник

«Местные жители обратились в приёмную председателя партии «Единая Россия» с просьбой благоустроить родник и заполнили форму на сайте народной программы. Буквально за неделю данный вопрос был решен, и уже источник выглядит совсем по-новому. В завершение родник будет огорожен забором с калиткой, а близ источника будут посажены деревья и установлены скамейки», — сказал Муса Оздоев.

Как в свою очередь прокомментировал местный житель Магомед Оздоев, за данным родником ухаживало не одно поколение местных жителей.

«Наши отцы следили за этим родником. В этом году родник немного благоустраивали, и сегодня работы благодаря местным властям вовсю идут. Сюда приходят туристы, а если родник красивый — то это вдвойне приятно и им, и нам», — сказал Оздоев.

Также Висхан Гатиев, отец которого всю жизнь содержал данный родник, поблагодарил всех, кто участвует в благоустройстве водного источника.

«Я с детства еще помню, мой отец следил за этим родником, и местные жители помогали, чем могли. Хотел бы поблагодарить всех, кто участвует сегодня в благоустройстве нашего родника», — отметил он.

Депутат Народного собрания региона, член партии «Единая Россия» Аза Хашиева призывает всех местных жителей при необходимости направлять свои предложения в народную программу «Единой России».

«Это удобный инструмент, который позволит зафиксировать проблему, включить ее решение в план работы, получить финансирование и контролировать исполнение задачи. К примеру, сегодня мы были свидетелями того, как жители Галашки обратились в народную программу по благоустройству родника, и их запрос был решен за неделю», — сказал Хашиева.

По ее словам, обратиться в народную программу через официальный сайт может любой желающий.

Ранее сообщалось, что 30 июля текущего года трое жителей сельского поселения Кантышево обратились в приёмную председателя партии «Единая Россия» и заполнили форму на сайте народной программы партии, и их улицы оказались в числе первых, на которых по программе «Комплексное развитие сельских территорий» сделали освещение.