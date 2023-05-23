Благодаря помощи Главы Ингушетии 11 жителей региона смогут совершить хадж

«Руководитель республики оплатил 11 путевок в Саудовскую Аравию. Обладательницей одной из них стала Фатима Гайсанова, которая обращалась к Махмуд-Али Калиматову в ходе прямой линии 28 декабря 2022 года», — сказали газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Отметим, что квота, выделенная России в текущем году, составляет 25 тыс. мест, из них Ингушетия получила 1,3 тысяч, но желающих совершить хадж оказалось больше. Властями региона ведутся переговоры с хадж-миссией России, чтобы республике дополнительно выделили 300 мест для паломничества.

Как ранее сообщил директор аэропорта «Магас» Магомед Цуров, что из Ингушетии в Саудовскую Аравию будут запущены прямые авиарейсы для паломников.

Это стало возможным благодаря договоренности с сирийской авиакомпанией Fly Baghdad. Для совершения авиарейсов будут использованы воздушные суда Boeing 737-900. В период хаджа из Ингушетии в Джидду планируется выполнить 11 рейсов, и столько же из Медины обратно в республику, на каждом из которых будет перевозиться до 200 паломников.

Напомним, в прошлом году Глава республики также из личных средств оплатил поездку в хадж 11 жителям субъекта.