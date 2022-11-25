Благодаря помощи Москвы ликвидирована угроза срыва сроков строительства 14 школ в Ингушетии

«В 2022 году в Ингушетии в рамках нацпроекта «Образование» идет строительство 27 средних школ, шесть из которых начали возводить в текущем году, а 21 школа — это переходящие объекты, строительство которых было начато в 2021 году. Два общеобразовательных учреждения из общего списка уже введены в эксплуатацию — дети в Сунже и сельском поселении Яндаре уже пошли в новые школы», — сказал сотрудник пресс-службы.

По данным собеседника, при этом возникли проблемы из-за повышения стоимости строительных материалов, и соблюдение сроков строительства объектов оказалось под угрозой срыва. В связи с этим Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов направил обращение на имя Президента России Владимира Путина с просьбой о выделении региону средств из резервного фонда федерального правительства для завершения строительства объектов образования.

Как отметил Калиматов, в начале ноября республике выделена субсидия в размере около 1 млрд рублей, что позволило, не сбивая темпов строительства, продолжить возведение 14 крупных школ.

«Почти каждое из этих общеобразовательных учреждений, которые будут открыты уже до конца года в городах Назрани, Карабулаке, Сунже, а также сельских поселениях Долаково, Верхние Ачалуки, Барсуки, Экажево, Инарки и Троицкое, рассчитано на 720 и 504 ученических места. Открытие объектов частично решит проблему обучения детей в двухсменном режиме, вдвое сократив число школ, занимающихся в две смены — с 74 до 37 школ», — заявил Глава Ингушетии.

По данным пресс-службы, также в регионе активно идет реализация нацпроекта «Демография», в рамках которого в текущем году ведется строительство 20 детсадов на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Из них восемь дошкольных образовательных учреждений начали строить еще в 2021 году, 12 — в текущем. Открытие семи детских садов до конца 2022 года в городах Назрани, Магасе, Карабулаке и селах Троицкое, Пседах, Кантышево позволит создать более 1,5 тыс. новых мест в дошкольных образовательных учреждениях и сократить очередность в детские сады.

На сегодняшний день остается еще нерешенным вопрос по остаткам необходимых средств на возведение в срок трех школ в Сунже, Верхних Ачалуках и Сурхахах. Главой Ингушетии и правительством региона принимаются все необходимые меры для завершения строительства образовательных учреждений. Открытие всех запланированных школ и детских садов позволит создать в республике более 3,2 тыс. новых рабочих мест.