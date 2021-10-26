Безопасность

Благодаря системе «Безопасный город» в Ингушетии значительно снизилось количество ДТП

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Благодаря аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» в Ингушетии значительно снизилось количество ДТП. Если в 2018 году фиксировалось от 4 до 5 тыс. фотоматериалов с нарушениями ПДД в день, то в текущем году — от 500 до 1 тыс.

Об этом было сообщено на заседании правительства под руководством премьер-министра республики Владимира Сластенина.

Напомним, внедрение программы происходит в два этапа. Первый продлился с апреля по октябрь 2017 года и выполнен в полном объеме: сформирован сегмент круглосуточного видеонаблюдения, установлен консоль экстренной связи «Гражданин — полиция», камеры видеонаблюдения, комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Анализ эффективности данных комплексов показал значительное сокращение дорожно-транспортных происшествий и нарушений ПДД в местах их функционирования.

В настоящее время ведется работа по реализации второго этапа, который продлится до июня 2022 года. Он включает установку более 500 камер видеонаблюдения, 2 камер предупреждения лесных пожаров, 2 сейсмостанций, 10 консолей экстренной связи «Гражданин полиция», 20 автоматических постов мониторинга параметров окружающей среды и датчиков измерения уровня воды.

При этом, уже автоматизированы единые дежурные диспетчерские службы городов Назрани и Магаса. В Назрани функционируют 12 купольных высокоскоростных поворотных камер уличного видеонаблюдения, сейсмостанция, автоматические гидрологические комплексы, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.

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