Трудоустройство

Благодаря ярмарке вакансий в Ингушетии трудоустроилось более 70 человек

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Благодаря региональной ярмарке «Работа России. Время возможностей» в Ингушетии трудоустроились 74 человека, что стало отличным результатом не только для всех участников мероприятия, но и для субъекта, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Ярмарка проходила сегодня на базе центра занятости населения Назрановского района и собрала более 1,5 тыс. человек. Было организовано 8 площадок, три из них отвели работодателям, а остальные — образовательным организациям, учреждениям среднего профессионального образования, Ингушскому государственному университету и нацпроекту «Демография».

К участию в мероприятии приглашались не только безработные граждане, но и студенты, школьники и их родители, которые желали узнать о возможностях обучения в перспективных отраслях.

Эксперты помогли выбрать для мероприятия наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и обучения.

Представители работодателей отметили, что ярмарка трудоустройства дала им возможность найти новых, талантливых и замотивированных работников, которые смогут улучшить качество и эффективность производственных процессов. Образовательные организации, в свою очередь, рассказали о возможностях и предложили интересные программы обучения в перспективных отраслях.

«Ярмарка трудоустройства, прошедшая в Ингушетии, стала отличной возможностью для многих людей найти работу или пройти обучение в перспективных отраслях. Мероприятие подтвердило свою эффективность и полезность для всех его участников и доказало, что совместные усилия работодателей и образовательных организаций могут помочь людям найти свое место в жизни и реализовать собственный потенциал», — отметил глава Минтруда республики Хаджибекир Муталиев.

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