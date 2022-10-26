Благотворители Ингушетии построили два дома для нуждающихся семей

«Новоселье — это всегда праздник. И сегодня он состоялся в семьях жительниц города Назрани Мадины Эсиевой и Хади Сагиевой. Они вместе со своими малолетними детьми раньше были вынуждены жить в вагончиках без всяких удобств. Теперь у них есть собственные и благоустроенные дома. Желаю этим семьям крепкого здоровья и семейного благополучия», — отметил Калиматов.

Улучшить жилищные условия семей, по его словам, стало возможно благодаря Ассоциации благотворительных фондов Ингушетии, которые за последние 4 года построили уже 267 домов для погорельцев, малоимущих семей, проживающих в щитовых вагончиках, и для семей, в которых воспитываются дети-сироты.

«Я всегда с удовольствием отмечаю, что у нас в республике благотворительность хорошо развита, потому что в нашем народе заложены такие качества, как взаимовыручка и поддержка нуждающихся. У нас не принято говорить об этом, зачастую благополучатели и не знают, кто осуществляет пожертвования. Главное, чтобы помощь доходила до людей, которым она действительно необходима. А кто в ней нуждается больше, чем дети, оказавшиеся в стесненных условиях? Я рад, что они, наконец, обретут свой дом», — подчеркнул Глава.

По мнению руководителя субъекта, жители республики, которым создаются подобные условия, получают новый уровень жизни. И он считает, что для всех, кто жертвует на такие дела, — это самое большое вознаграждение.

«Есть еще одно важное обстоятельство — дом обязательно должен быть юридически оформлен и хозяевам необходимо иметь правоустанавливающие документы. В этой связи поручил мэру города Назрани оказать семьям содействие в оформлении документов на домовладения», — добавил Калиматов.