Благотворительность

Благотворительные фонды Ингушетии организовали сбор помощи пострадавшим жителям Сирии и Турции

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Благотворительные фонды «Клуб добрых людей» и «Тешам» республики организовали сбор помощи в поддержку пострадавших в результате землетрясения в Турции и Сирии.

Как проинформировал газету «Ингушетия» представитель фондов, по адресу Магас (рядом с рынком), улица Мусы Марзаганова,1 с 9 до 21 часа принимаются: палатки, спальник мешки, одеяла, обогреватели, зимняя одежда, средства гигиены, термосы и продукты питания длительного хранения.

В организациях призвали обязательно предварительно сортировать и подписывать привозимое: одежда отдельно, продукты тоже и так далее.

Дополнительная информация по WhatsApp: 8 928 731 26 02.

Организаторы акции поблагодарили всех, кто сопереживает и принимает участие в богоугодном деле.

Ранее Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил, что властями региона проведены переговоры с представителями МИД России, сформирован список самого необходимого.

«Неоценимо, что и жители Ингушетии решили не оставлять в беде пострадавших в Турции и Сирии — очень большое количество необходимых продуктов питания, теплой одежды и других предметов первой необходимости собирает население региона для отправки гуманитарным грузом. Каждый из нас принял эту боль близко к сердцу, и мы готовы помочь пострадавшим от землетрясения», — подчеркнул он, отметив, что в администрациях городов и сел открыты пункты сбора помощи.

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