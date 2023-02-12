Благотворительные фонды Ингушетии организовали сбор помощи пострадавшим жителям Сирии и Турции

Как проинформировал газету «Ингушетия» представитель фондов, по адресу Магас (рядом с рынком), улица Мусы Марзаганова,1 с 9 до 21 часа принимаются: палатки, спальник мешки, одеяла, обогреватели, зимняя одежда, средства гигиены, термосы и продукты питания длительного хранения.

В организациях призвали обязательно предварительно сортировать и подписывать привозимое: одежда отдельно, продукты тоже и так далее.

Дополнительная информация по WhatsApp: 8 928 731 26 02.

Организаторы акции поблагодарили всех, кто сопереживает и принимает участие в богоугодном деле.

Ранее Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил, что властями региона проведены переговоры с представителями МИД России, сформирован список самого необходимого.

«Неоценимо, что и жители Ингушетии решили не оставлять в беде пострадавших в Турции и Сирии — очень большое количество необходимых продуктов питания, теплой одежды и других предметов первой необходимости собирает население региона для отправки гуманитарным грузом. Каждый из нас принял эту боль близко к сердцу, и мы готовы помочь пострадавшим от землетрясения», — подчеркнул он, отметив, что в администрациях городов и сел открыты пункты сбора помощи.